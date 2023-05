Mittwoch, 24 Mai 2023 | 21.144

Die Rechte der Menschen und ...

die Diktatur ...

Diktatur ist …

wenn eine kriminelle Bande von so genannten Spitzen-Politikern ...



sich nicht nur gegenseitig lukrative Posten und Gehälter zuschachert …

sondern sich für den Mist den sie machen auch noch höchste Orden verleihen ...



diese Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer hat Deutschland / Europa / die Welt …

noch vor Wladimir Wladimirowitsch Putin …



in eine ukrai-neske geistig seelisch körperliche …

bzw finanzielle kulturelle materielle Verwüstung Verwahrlosung Verblödung geführt …



und tut auch anschließend nichts … was der Schadensbegrenzung dienen könnte …

sondern gießt weiter Öl ins Feuer …



es gibt immer mal wieder Brandstifter … die helfen anschließend wenigstens Löschen …

Frau Merkel macht sich aus dem Staub und geht weiter Brandstiften ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... Kanada ... Grönland ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

Merkel und Werkel ... Krieg und Zerstörung ... Vernichtung und Beseitigung ...







