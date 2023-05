Dienstag, 23 Mai 2023 | 21.143

Die Rechte der Menschen und ... deren Mißachtung durch so genannte Politiker

es ist immer wieder ebenso erstaunlich wie eben unbegreiflich …

wie treuherzig um nicht zu sagen naiv ...



maßgebende Politiker wie zum Beispiel alles was sich Präsident wmd schimpfen darf …

daherkommen und es wagen das Volk zu verarschen …



zum Beispiel wenn die Frau Präsidentin des Bundestages daherkommt und sagt …

Demokratie ist die Art wie ein Land regiert wird …



und zwar indem alle Bürger zusammen bestimmen was im Land passieren soll …

bzw im nächsten Satz dann … wie genau sollen dann aber Politiker festlegen ...



angesichts der Tatsache … daß diese Politiker allgemein bzw die Präsidenten speziell

sich nonchalant über alles hinwegstzen … was jemals festgelegt worden ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

seit Brexitzeiten u.a. Groß Britannien ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Gender Rights and Equality ...







