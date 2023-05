Montag, 22 Mai 2023 | 21.142

Die Rechte der Menschen ...

und die Gewalt der Macht ...

Raum und Zeit stehen für sich und stehen doch irgend wie in einer Beziehung zu einander ...

etwa so wie Macht und Gewalt … Begriffe die ambivalent sind … wie praktisch alles was es gibt



das heißt sie haben eine harte und eine weiche Seite oder Schale oder gar Kern …

insofern sind sie sowohl durchsetzungsfähig als auch angreifbar ...



was erklärt … daß im sprichwörtlichen Sinne Frauen mitunter der beste Mann in einer Gruppe sind

und das ohne dabei speziell mit den Waffen einer Frau zu arbeiten geschweige zu kämpfen ...



diese Ambivalenz ist das eigentliche Problem unserer Kultur … daß selbst das kleinste Messerchen

genau so zum Schneiden wie als tödliche Waffe benutzt werden kann ...



daß etwas als Kritik daher kommt …

und dennoch interessant wenn nicht attraktiv macht …



wie die aktuelle Ausstellung Macht Raum Gewalt ...

Planen und Bauen im National-Sozialismus der Akademie der Künste ...



unter dem Mantel einer künstlerischen Auseinandersetzung mit den Hinterlassenschaften

des National-Sozialismus …



von Strategien der Künste im Umgang mit vergangener und gegenwärtiger

national-sozialistischer … so genannter ‘rechter’ Gewalt …



bzw überhaupt der Beziehung von Kunst und Macht …

was trägt Musik zur Reflexion von Geschichte bei …



wie formuliert tanzendes Leben Widerstand gegen statische Architektur ...

sind es überhaupt die Künste oder nicht eben die Menschen die ihnen Ausdruck geben …



da wird der globale Aufschwung antidemokratischer Bewegungen thematisiert …

die erschreckende Aktualität rassistischer und speziell antisemitischer Anschläge …



absichtsvolle Politik der Ausgrenzung und oder der Verdrängung von Erinnerung ...

aber nur bedingt die Orte der Untröstlichkeit und dennoch dem Versuch künstlerischer Gegenwehr …



und sogar dem Verhältnis von national-sozialistischer / faschistischer / rechter Ästhetik …

und Gewalt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden ... Spanien ... Belgien ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen