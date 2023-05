Sonntag, 21 Mai 2023 | 20.141

Die Rechte der Menschen und ...

die Ideen der Politiker ...

es hat ja alles so seine Geschichte … auch der Begriff Politiker …

das fing damals an … als in Griechenland ein paar Leute auf die Idee kamen ...



eine immer größer werdende Ansammlung von Gebäuden und Straßen …

Menschen und Geschäften nicht mehr einfach nur Ort oder Dorf …



sondern Stadt zu nennen … auf griechisch eben polis …

und die Leute die sich darum kümmern wollten eben Politiker …



aber schon damals merkte man … zwei Politiker … drei Ideen …

und sinnvoll umgesetzt wird keine …



bzw was später Jacques Perret in die Worte faßte …

für Ideen (immer nur) zu kämpfen ist eigentlich eine schlechte Idee …



da hilft auch der Spruch nicht weiter …

eine Möglichkeit eine gute Idee zu haben ist viele Ideen zu haben ...



es gibt zum Beispiel Menschen ... die haben die Idee …

andere Menschen auf ihrem so genannten letzten Weg zu begleiten und zu helfen …



und tun das sogar auch mit einem gewissen Erfolg …

die Frage ist nur … warum kommt niemand … geschweige ein Politiker …



mal auf die Idee … den Menschen auf den Wegen 'vor' diesem letzten Weg zu helfen …

bzw auf dem Weg … der bekanntlich das Ziel ist ...



*



die Politische Predigt ...

apropos Predigt ...



unser aktuell wichtigstes Fracht und Raum Schiff macht auf seinem Weg von Berlin nach Wien

zwischen Franfurt und Würzburg auch Station in Dorfprozelten ...



und dort wird ein hervorragender Frankenwein an und ausgebaut ...

namens 'Dorfprozeltener Predigtstuhl' ...



hoch an den Hängen des Mains in bester Sonnenlage ...

als würde Bacchus der Weingott persönlich von einer Kanzel herab seine Weine preisen ...



*



das Kloo-ballistische Unions Europa ...

mehr oder weniger alles Freunde / Feinde / Parteifreunde ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmos / astro politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Lustflug Höhenflug Blindflug







