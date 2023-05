Freitag, 19 Mai 2023 | 20.139

Die Rechte der Menschen und ...

die Aufgaben einer Bundestagspräsidentin ...

wir wissen doch ... daß Putin und Jinping starke brutale kriminelle Gewalt-täter sind ...

wir wissen aber auch ... daß der gesamte gewalten-geteilte so genannte Westen ...



geisteskrank / willenlos / unfähig / impotent und aus dieser Schwäche heraus ...

noch krimineller ist ...



und ebenso hilflos wie berechnend alles mit sich machen läßt ...

was Putin und Jinping wollen ...



*



der Bundestag … was ist ‘der Bundestag’ ? … der Bundestag ist eine Gruppe von Politikern …

die gewählt werden und zwar von den Wählern …



die ihrerseits dann den Bundeskanzler wählen der Deutschland leitet … im Moment also Olaf Scholz ...

und seine Arbeit überwachen …



bzw ansonsten in Arbeitsgruppen zusammen arbeiten … irgend wie und zu irgend was ...

so stehts auf den offiziellen Seiten der Bundestagspräsidentin ...



und wenn ich nicht irre wählen diese Politiker auch die Bundestagspräsidentin …

die den Bundestag leitet … deren Arbeit sie aber nicht überwachen ...



von 'Leitung' ist bekanntlich … im einen wie im anderen Fall … in Deutschland nichts zu spüren …

das sieht man letztlich immer daran daß … wenn offensichtlich was schief gelaufen ist …



Ausschüsse gebildet werden … die das untersuchen …

und irgend welche x-beliebigen mehr oder weniger phantastischen Fragen klären sollen ...



möglichst ohne die eigentliche Wahrheit ans Licht zu bringen … oder mit Konsequenzen …

geschweige mit professioneller verfassungsgemäßer Politik zu reagieren ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...







