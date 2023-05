Donnerstag, 18 Mai 2023 | 20.138

Die Rechte der Menschen ... an Christi Himmelfahrt ...

und die Politische Verbildung des Bundestages ...

die Bundestagspräsidentin verbreitet über die ihr zur Verfügung stehenden Medien unter anderem

die Mär … ‘die Politiker im Bundestag machen Politik für die Menschen in Deutschland’ ...



Scheiße machen sie … und das nicht nur für die Menschen in Deutschland ...

sondern in Europa … in der ganzen Welt … alles hängt schließlich mit allem zusammen ...



zum Beispiel ‘sie machen Gesetze’ … … na und .? … sie machen diese Gesetze nur für sich

und für ihre Diktatur und im eigenen Interesse …



und nicht im Interesse des Volkes geschweige der Völker … die 'auf diese Stadt schauen' sollen ...

ganz abgesehen davon daß das reine Beschäftigungs-therapie ist ...



laut Verfassung soll Politik den Nutzen des Volkes mehren …

diese Gesetze nutzen aber nicht mal der Vorgabe der Verfassung geschweige dem Nutzen des Volkes



völlig sinnlos / hirnlos / nutzlos

aber leider eben nicht schadlos ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...







