Mittwoch, 17 Mai 2023 | 20.137

Die Rechte der Menschen und...

die Vermessung des Universums ...

die Unfähigkeit … sich auf eine Führungspersönlichkeit zu einigen …

bzw auf die Art und Weise wie man die dann managen lassen und ausbalancieren muß …



dürfte das wesentlichste Kriterium sein bei der Frage … wie der Westen das machen kann ...

daß er sobald wie möglich wieder eine unangefochtene Führung übernimmt …



und sich unverzüglich wenigstens nicht mehr über den Tisch ziehen läßt ...

von cleveren Ostpolitikern … die ihre westlichen Gegenparts in die Tasche stecken …



ein weiteres Kriterium ist … daß ständig an unserer Verfassung herumngemäkelt

und eine neue Verfassung verlangt wird …



obwohl von vornherein völlig klar ist daß …

wer mit der alten Verfassung nicht zurecht kommt … auch mit einer neuen nicht zurecht kommt ...



es widerspricht objektiv den Regeln der Vermessungstechnik … die Bezugspunkte zu verändern ...

wenn sich aus den Messungen kein klares Bild ergibt …



sondern man dann eben die Pläne entsprechend anpassen … wie das aktuell gerade gemacht wird

in Bezug auf das Universum und die Unstimmigkeiten die man da entdeckt hat ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... Kanada ... Grönland ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

ADM ... Merkel und Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen