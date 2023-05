Dienstag, 16 Mai 2023 | 20.136

Die Rechte der Menschen und ...

das Spiel der Könige ...

einstmals sprach man vom Sonnenkönig … und meinte den Franzosen …

heutzutage ist China das Land der Sonne und ein gewisser Xi Jinping der Sonnenkönig …



bei dem sie alle brav antanzen … der Biden und natürlich der Putin …

die von der Leyen und last but not least der Franzose … Manuel Macron …



und dann sitzen sie da am großen langen oder auch runden Tisch …

so weit entfernt … daß sie sich grade noch sehen können … einer nach dem anderen …



aber oben am Tisch sitzt immer nur dieser Eine … eben dieser Xi Jinping ...

und spielt und trickst sie nicht nur alle gegenseitig aus sondern zieht sie letztlich übern Tisch ...



es ist irgend wie unfaßbar … daß unsere westlichen Strategen nicht in der Lage sind …

sich adaequat auf eine Persönlichkeit zu einigen … die die Interessen vertitt und wahrt …



was in China möglich ist … muß auch im Westen möglich sein … sonst ist alles umsonst …

ex oriente lux … wann geht unseren Idioten wmd hier dieses Licht auf ???



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

mal sehen was schneller geht ... daß einer dazukommt oder einer aussteigt ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Merkel ... Feminismus und Vergewaltigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen