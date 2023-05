Montag, 15 Mai 2023 | 20.135

Die Rechte der Menschen ...

und die Realität ...

es ist nun mal so … daß man die Augen nicht vor den Realitäten verschließen darf …

ohne daß das zu gravierenden massiven existenziellen Problemen führt …



und die wichtigste Realität ist nun mal … daß alles zwei Seiten hat …

was im Grunde genommen also heißt … daß es von vorn herein schon immer zwei Realitäten gibt …



nämlich die links und die rechts oder die im Osten und die im Westen …

und wenn man dann noch Nord und Süd dazu nimmt hat man schon vier Realitäten ...



wenn man die Dinge auf eine Waage legt … ist es nun mal de facto so …

daß der Mann im Osten … also der Xi Jinping alleine seine Schale nach unten zieht …



während der praktisch gesamte Rest irgend wo oben in der Luft hängt und auch noch glaubt …

er sei besser dran … weil oben die bessere Luft sei …



das Problem ist aber gar nicht das Gewicht …

sondern daß der Westen nicht wie eben Xi Jinping mit einer Stimme spricht ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden ... Spanien ... Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Verantwortung / Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Nichtstun / Gleichgültigkeit / Tod ...







