Sonntag, 14 Mai 2023 | 19.134

Die Rechte der Menschen ...

die Gewalt der Menschen ...

jetzt haben wir gerade Frühling … und wenn der Frühling aufbricht …

wenn die Knospen aufbrechen … alles eine Form der Gewalt …



jede Geburt ist eine Form von Gewalt …

unter Umständen die Fortsetzung des Zeugungsaktes mit anderen Mitteln …



Gewalt im Krieg … Gewalt auf der Straße … Gewalt in der Schule …

Gewalt am Arbeitsplatz … Gewalt in der Familie ...



wohin auch immer man guckt … (fast) nichts geht ohne Gewalt …

grundsätzlich wird Gewalt vom Staat geächtet …



nur die Gewalt des Staats selbst / die Übergriffigkeit seiner ‘Diener’ … wird nicht geächtet ...

die wird pro forma geteilt … damit es so aussieht als wäre sie damit entschärft …



wir wissen aber … daß divide et impera schon bei den alten Römern und natürlich auch da-vor ...

nur die eleganteste Form der Gewaltausübung war ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...

geo cosmo astro Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

ADM Angela Dorothea Merkel ... Abfahrt Doofifahrt Mistfahrt ...







