Dienstag, 28 Februar 2023 | 09.059

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochte und ...

der Atomkrieg ...

jetzt soll es also nicht mehr kurz und knapp heißen … fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ...

sondern fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder 'in' Ihrer Apotheke …



selbst die ebenso unbefangene wie unverbindliche Formulierung …

fragen Sie 'in' Ihrer ärztlichen Praxis oder in der nächsten Apotheke kam nicht durch ...



das ist so … ist aber nicht das Problem …

das Problem ist …



daß Leute die sich über sowas jahrelang Gedanken machen … behaupten …

sie könnten auch verfassungsgemäß Politik machen bzw Putin die Stirn bieten ...



oder … ganz aktuell … statt Nuklearkrieg gleich einen Astrokrieg führen …

es geht also schon gar nicht mehr um Ukra-ine oder Ta-iwan … sondern um Sonne Mond und Sterne ...







