Donnerstag, 16 Februar 2023

aus meiner Sicht sind unsere Obrigkeiten aktivistische Kriminelle und behinderte Geisteskranke ...

aus deren Sicht bin ich das aber auch … der Unterschied ist … ‘Die’ haben Gewalt / Ich nicht …



was läßt sich daraus ableiten für das Verhältnis USA/NATO ... Rußland/China ...

bzw für die unter ihrem Schutz stehenden Westen / Osten ...



für Rußland sind die USA Kriminelle und Rußland ist stark …

für die USA ist Rußland kriminell … und hält sich für stärker (!!!) …



der Unterschied ist … Rußland/China nehmen/unterwerfen sich alles was sie kriegen können ...

die USA denken ‘nur’ an sich selbst … oder zumindest ‘America‘first’ ...



das ist wie wenn eine Frau … die einen halbwegs erträglichen Mann hat …

ungerührt zuguckt wie eine andere Frau von ihrem unerträglichen Mann vergewaltigt wird ...



das heißt … sich weder selbst direkt einmischt …

noch ihren offensichtlich und objektiv wohl stärkeren Mann dazu drängt sich einzumischen …



woraus wiederum messerscharf folgt …

es ist nicht nur die Obrigkeit … die kriminell und geisteskrank ist …



es ist (auch) ein allgemein gesellschaftliches Problem …

es ist ein Problem dieses gesamten verfassungswidrigen Staats-Gewalt und Macht-Apparates ...



es ist … fokussiert … der Kampf der ‘Letzten Generation’ ...

es ist … personalisiert ... der Kampf gegen den Wahnsinn von Kohl Schröder Merkel Scholz ...







