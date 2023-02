Dienstag, 28 Februar 2023 | 09.059

Die Würde des Menschen ...

man könnte sagen … das auffälligste Naturgesetz ist die Schwerkraft …

das unauffälligste / unbeschreiblichste / unendlichste die Vielfalt …



wonach für alles was es gibt grundsätzlich das Prinzip des Chaos gilt .....

daß es auch immer die andere Seite in allen Richtungen inclusive das Gegenteil gibt ...



es ist entsprechend unmöglich … das Chaos zu managen geschweige zu beherrschen …

sondern man muß es umgekehrt als Antrieb und Mittel einsetzen …



oder wie Albert Einstein sagte … Wissen ist nicht wichtig … denn das ist begrenzt …

Phantasie ist wichtig … denn sie ist eine unbegrenzte Ressource …



das Pendant um nicht zu sagen ein Synonym für Phantasie ist der Glaube …

und so liegt denn auch die entscheidende Ursache für die ganze aktuelle Misere …



die einer Art Endzeit gleicht … die irgend wie am Ende ist … ausgelaufen ist ...

und einfach ausgemustert gehört wie die Boeing 747 …



daran daß die entscheidenden Akteure keinen professionell handhabbaren Glauben haben …

der diesen sprichwörtlichen Weg weist … der das Ziel ist …



der Orientierung gibt und Halt … der fort-schreitend (!) trägt und stützt …

der leitet und führt …



das evangelische / lutherische / protestantische / protestierende (!) …

widersprechende / Widerstand leistende Christentum …



ist die einzige Religion in dieser unserer Welt ...

die diesen flexiblen und resilienten Anforderungen und Herausforderungen entspricht …



diesen Verbindungen und Möglichkeiten von weiter und breiter … tiefer und höher ...

Glaube als Fortsetzung des Wissens mit anderen Mitteln ...



glauben ist wie gesagt ein Synonym für ‘der Weg ist das Ziel’

das heißt man muß tatsächlich auch gehen ... sich be-weg-en …



und darf nicht stehen bleiben bzw sich aufhalten mit Geschichten erzählen …

und immer wieder neu interpretieren wie die Pfarrer wmd sonntags in den Kirchen …



die das Volk eben nicht weiter vor … sondern zurück und hinters Licht führen …

wie geradezu fataler und krimineller weise evangelische Pfarrerstöchter ...















