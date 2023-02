Montag, 27 Februar 2023 | 09.058

Die Würde des Menschen ...

Krankheit Krise Klima Krieg …

vordergründig sieht es so aus als ginge es um einen Krieg ...



des Ostens gegen den Westen oder umgekehrt … beide gegen China ...

Putins gegen die Ukra-ine oder Annalena Baerbocks gegen Rußland oder so ...



natürlich geht es um Krieg …

es geht um den Krieg eines friedlichen gemeinnützigen wohltätigen Volkes …



gegen seine kriminelle militante wahnsinnige Obrigkeit ...

namens Kohl Schröder Merkel Scholz …



aktuell werden diese Namen wohl stehen bleiben …

für die Verbrechen an der Menschheit seit den Weltkriegen ...







