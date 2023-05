Freitag, 12 Mai 2023 | 19.132

Die Rechte der Menschen und ...

das System der Staaten ...

wir wissen schon … es gibt im Staat nicht nur ‘den’ Staat bzw ‘einen’ Staat … sondern drei …

den Staat der Staats-betreiber bzw ‘Unternehmer’ (s. Artikel 20 IV GG) …



den Staat der Staats-diener … also derjenigen die diesem (!) Staat (s.o.) dienen ...

sowie den Staat der Staats-bürger … die da-für mißhandelt und mißbraucht werden ...



unsere Verfassung hat ganz klare Staats-ziele … und vor allem !!! …

sie gibt auch hinreichend Anregung / Anleitung / Anweisung …



im Sinne einer Bedienungsanleitung und Betriebsanweisung …

wie ‘der Weg’ angegangen werden soll … der eben dieses Ziel ist …



wenn ‘der Weg das Ziel’ ist … erreicht man dieses Ziel natürlich nur …

wenn man diesen Weg auch geht … immer weiter ‘geht’ !!! und geht !!! und geht !!!



und genau das hat es seit dem sprichwörtlichen Anfang dieser Republik noch nie gegeben …

sondern immer nur ‘rein in die Kartoffeln / raus aus den Kartoffeln …



‘wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß’ ...

oder … statt mal ins kalte Wasser zu springen … allenfalls mal den Finger reinhalten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Intensivstation ...







