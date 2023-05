Donnerstag, 11 Mai 2023 | 19.131

Die Rechte der Menschen und ... Politik findet nicht statt ...

wie heißt es so schön ? … da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich ...

auf die Politik übertragen heißt das … da staunt der Bürger … und er wundert sich …



jetzt haben wir doch so viele Politiker … grad wird am Kanzleramt schon wieder an und um gebaut damit immer mehr Staatsdiener ein bequemes gut temperiertes Bureau haben …



und Politik findet offensichtlich gar nicht statt ...

aber das liegt eben gar nicht daran … daß die die da sind keine Politik machen …



sondern daß die die da sind gar keine Politiker im verfassungsmäßigen Sinne sind …

sondern sogenannte Berufspolitiker soweit nicht einfach Karrierepolitiker …



oder eben Hobbypolitiker bzw Lobbyisten … die wie Angela Dorothea Merkel …

das aus Spaß an der Freud machen bzw Politik als Spiel betreiben das Spaß machen soll ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikry ... Miasmathie ... Mikado ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen