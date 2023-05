Dienstag, 09 Mai 2023 | 19.129

Die Rechte der Menschen ...

auf eine professionelle Atommüllbeseitigung ...

nur mal so als Beispiel …

es gibt Leute wmd … die decken nach dem Frühstück den Tisch wieder ab …



spülen das Geschirr etc … räumen das weg und auch sonst wieder auf …

bzw machen wieder ‘klar Schiff’ für den nächsten Event ...



und es gibt Leute wmd … die stellen das Geschirr etc erst mal auf die Anrichte …

in diesem Fall dann also Abrichte … weil sie erstmal ihr Handy auf den Tisch legen wollen oder so



später kommt das dann in die Spülmaschine … nach dem Mittagsessen der gleiche Ablauf …

bis die Spülmaschine voll ist und man …



wenn man dann noch ne Tasse Kaffee trinken will …

in nächste Café gehen muß … weil keine saubere Tasse mehr im Schrank ist …



so … ungefähr / vielleicht / möglicherweise / cum grano salis …

wenn nicht einem Zentner etc …



ist das auch mit den Zwischen und Endlagerungen des Atommülls …

kurz gesagt … das ist schlechthin idiotisch / krankhaft / kriminell ...



mit dem Geschirr mag das noch gehen …

wenn man als Besucher oder gar Lebensabschnittsgefährte bereit ist …



der Liebe wegen Zugeständnisse zu machen …

und die letzten Reserven seines Phlegmas zu mobilisieren ...



beim Atommüll und von Verfassung wegen geht das nunmal nicht … und das heißt …

als Bürger oder gar Journalist kann man da keinerlei Zugeständnisse machen …



da hilft nur … bis zum letzten Blutstropfen und Atemzug …

die letzten Reserven an Weigerung / Protest / Widerstand zu mobilisieren …



bzw entsprechend zu versuchen … eine ebenso kriminelle wie geisteskranke

gewaltengeteilte Politische Macht … doch noch für das Recht zu sensibilisieren ...



das Recht des Volkes / der Völker / der Menschen auf halbwegs sinnvolle und professionelle…

demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Verwaltung / Regierung / politische Führung …



sowie darauf daß … wenn das aus welchem Grund auch immer versäumt worden ist …

immer noch Abhilfe jederzeit möglich und verfassungsgemäß geboten ist … !!! ...



wenn darauf auch Richter nicht mehr anzusprechen seien …

dann wäre genau das die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung …



(hat mir mal ein Richter des Bundesverfassungsgerichts die Beseitigung …

der verfassungsmäßigen Ordnung zu erklären versucht) ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

und solche die es noch werden oder nicht mehr sein wollen ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Schöpfung / Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mißbrauch / Mißhandlung / Vergewaltigung ...







