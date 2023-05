Montag, 08 Mai 2023 | 19.128

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Rechtsprecher wmd ...

ich ‘übe’ … im wahrsten Sinne des Wortes … ich suche / ich ver-suche Kritik zu üben …

auf Mißverständnisse aufmerksam zu machen … wenn nicht auf Mißbrauch des Rechts ...



durch die Rechtsprechung im allgemeinen …

und die des Bundesverfassungsgerichts im besonderen ...



ganz abgesehen vom so genannten Rechts-staat …

der mit dem Wesen des Rechts schon gar nichts mehr zu tun hat … sondern reine Diktatur ist



prompt wird mir das vom Bundesverfassungsgericht als Volks-verhetzung (!!!) ausgelegt ...

und ebenso prompt von der ‘Staats’anwaltschaft und den Staats-gerichten übernommen …



und mit einer entsprechend empfindlichen Gefängnisstrafe bedroht …

um den sich auf den Schlips getreten fühlenden Staats-dienern Genüge zu tun ...



an diesem Handeln und Verhalten können anscheinend alle Weltkriege nichts ändern …

und alle Holocausts schon gar nicht …



im Gegenteil … nicht mal die Betroffenen lernen aus der bzw ihrer eigenen Geschichte ...

und werden hinterher zu noch schlimmeren Tätern …



es geht um eine spezifische natürlich Form der Rache …

nach dem Prinzip … in der Natur geschieht nichts ohne tieferen Sinn ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Verantwortung / Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Nichtstun / Sprücheklopfen / Tod ...







