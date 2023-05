Sonntag, 07 Mai 2023 | 18.127

Die Rechte der Menschen und ...

die Bestrafung der Menschen ...

es gibt wie gesagt und ohne mich wiederholen zu wollen …

in einem Staat zwei Arten von Menschen … die Staatsbürger und die Staatsdiener …



bzw also gewissermaßen umgekehrt reziprok proportional zwei Arten von Staaten …

also den der Bürger und den der Diener …



bildlich übertragen könnte man sich das auch so vorstellen … als lebten die auf zwei Inseln …

auf der einen mehr schlecht als recht die Bürger …



auf den anderen in Saus und Braus die Diener … man spricht auch von ‘Vertretern’ …

im Einzelfall sogar vom Stellvertreter …



die mit einer ebenso unbeschreiblichen wie unfaßbaren selbstangeeigneten Machtfülle

die von jeder Art von Verantwortung bereinigt ist …



mit der Macht ist es ungefähr so wie mit der Krankheit …

soweit Machtausübung nicht überhaupt eine Krankheit …



der Ge-brauch von Macht nicht von vornherein ein Mißbrauch ist ...

um nicht zu sagen von Grund auf und durch und durch prinzipiell kriminell …



Krankheit und Macht haben gemeinsam …

daß es sie in einer Art dreifacher Dreifaltigkeit in Dreieingikeit gibt …



angeboren (Monarchie)… erworben (Aids) …

selbstherrlich angeeignet (Alkohol/Drogen/Medikamenten/etc/etc-Abhängigkeit ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Geo-politen ... Cosmo-politen ... Astro-politen ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ..

Sauerbruch ... Leistenbruch ... Rohrbruch ...







