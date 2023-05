Samstag, 06 Mai 2023 | 18.126

Die Rechte der Menschen und ... die Sprecher der Rechte ...

die Spitzen des Staates können zwar reden …

brauchen dafür aber so genannte Reden-schreiber …



und sie können auch nicht sprechen … dafür brauchen sie so genannte Presse-sprecher ...

eben weil es sich so ‘eingebürgert’ hat …



daß die Staatsführung nicht zum Volk direkt spricht …

sondern als Vehicle eine so genannte Presse bzw ‘Medien’ anderer Art benutzt …



Medien eigener Art bzw sui generis … die mehr oder weniger im Dienst der Führung stehen ...

soweit sie sie nicht gar vor sich hertreiben …



die aber eben auch den Draht zum Volk haben … weil sie wie besessen sind …

von dem Gedanken … das Volk zu unterhalten … abzulenken … einzuschläfern ...



‘bloß nicht langweilen’ … etwa mit halbwegs sinnvoller professioneller Staatsführung ...

geschweige mit demokratischer und auch sonst verfassungsgemäßer Politik ...



