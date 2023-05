Freitag, 05 Mai 2023 | 18.125

Die Rechte der Menschen und ...

die Einbürgerung ...

ante scriptum ...

ultima ratio ...



die Staatsmacht betreibt eine Art von so genannter Politik ...

mit der sie in Kauf nimmt daß die Menschheit vernichtet wird ...



den verzweifelten hilflosen Protest dagegen bestraft sie mit der Begründung ...

durch die Art des Protestes würde der Verkehr behindert ...



das ist nichts anderes als daß in diesem unserem Lande schon mal Bürger bestraft wurden

weil sie Züge nach Auschwitz etc blockiert haben ...



*



es hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte so ‘eingebürgert’ …

daß es nicht nur Menschen gibt … sondern auch Staaten …



und insofern gewissermaßen zwei 'Arten' von Menschen …

die Staats-bürger und die Staats-bediensteten ...



die man wiederum noch unterteilen könnte in zwei 'Sorten' von Menschen …

die ‘Führer’ und ihre ‘Kon-sorten wmd ...



Führer sind einige wenige Menschen … die viele Menschen beherrschen ...

evolutionsbedingt werden immer weniger Menschen immer mehr Menschen beherrschen …



zur Zeit kaum eine Handvoll … vielleicht schon nur noch vier oder gar nur drei …

so daß tendenziell alles darauf hinausläuft … daß 'ein' Mensch alle anderen beherrscht …



das nennt man zur Zeit ‘eine neue Weltordnung herstellen’ ...

wobei die entscheidende Frage ist …



ist das eine Art Urkraft um nicht zu sagen Urknall (…) ...

oder ist diese Art Urknall doch eher der Knall den der Rest der Menschheit hat …



es könnte ja doch sein … daß dieser geballte aufgestaute Schwachsinn der Menschheit …

sich doch noch entlädt … und zu einer Art Bereinigung führt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen