Dienstag, 02 Mai 2023 | 18.122

Die Rechte der Menschen und ...

die Natur fordert ihr Recht ......

die Walpurgisnacht und auch der Tanz in den Mai ist vorbei ...

die Hexenverbrennung geht weiter ... z.B. Klima-Aktivisten von der Straße reißen ...



vornehm geht die Welt zugrunde … inclusive Bundespresseball ...

diese kriminelle Bande die unser Land regiert …



schmeißt sich für den Untergang in Schale …

Hauptsache schöne Bilder vom roten Teppich ...



>j’ai ri … me voilà désarmé< … Alexis Piron (1689 – 1773) …

das heißt … man darf nicht mal gute Miene zum bösen Spiel machen / nicht freuen / nicht lachen …



sonst darf man nicht mehr meckern geschweige beschweren oder gar (be)klagen …

festkleben hilft ja auch nicht ...



Humor ist … wenn man trotzdem lacht …

trotzdem … man darf nicht fliehen … es hilft nur ‘die Flucht nach vorner antreten’ !!!



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Rats Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mißhandlung und Vergewaltigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen