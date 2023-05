Montag, 01 Mai 2023 | 18.121

Tag der Arbeit bzw die Arbeit der Menschen ...

und die Schläge auf Menschen ...

wir wissen schon … auch Ratschläge sind Schläge … oder Vorschläge … selbst Rückschläge …

die CDU schlägt zum Beispiel jetzt vor … das Rentenalter zu erhöhen …



prompt sagt die SPD … das sei ein Schlag ins Gesicht der für die Rente arbeitenden Menschen

und schlägt scharf zurück … bzw schlägt die Bild-Zeitung auf ...



das Medium jener … die nach dem Schlag ins Gesicht noch lesen können …

und dort sagt er dann … was mit ihm als Arbeitsminister 'nicht' geht ...



leider sagt er bzw seine ganze SPD nach wie vor nicht … was denn nun eigentlich geht …

um zu verhindern daß die CDU so gruselige Vorschäge macht …



denn das ist doch klar … daß man den Eintritt ins Renten-Alter …

nicht einfach an die steigenede Lebens-Erwartung koppeln kann ...



Arbeiten-können hat was mit Arbeits-Fähigkeit zu tun …

und für die Stabilisierung einer Renten-Versicherung …



braucht man also einen entsprechend flexiblen Arbeitsmarkt …

bzw Freiheit / Kraft/ Stärke beim Übergang in die Rente … und nicht umgekehrt ...



*





der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

2023 Schweden ... dann Spanien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ..







