Sonntag, 30 April 2023 | 17.120

Die Rechte der Menschen und ... die Gleich-berechtigung der Menschen ...

es gibt Dinge in dieser unserer Welt … die gehen nun mal nicht …

oder zumindest ‘noch’ nicht … man soll ja nie 'nie' sagen …



man kann Radio Eriwan noch so oft fragen … können Homosexuelle Kinder machen …

die Antwort wird immer wieder sein … im Prinzip nein … aber es wird ständig versucht …



so ungefähr ist das zum Beispiel auch mit der Quadratur des Kreises …

bei der selbst die Künstliche Intelligenz bisher nicht weitergeholfen hat …



und so ähnlich ist das dann auch mit der so genannten Gleichberechtigung der Frau …

es gibt kaum eine Politikerrede … in der nicht der Satz vorkommt …



‘man muß Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln’ …

sagts … und hält einen Vortrag über die Gleichberechtigung der Frau …



dabei gibt es wahrscheinlich nichts Ungleicheres in dieser unserer Welt …

als eben Mann und Frau ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Geo-politen ... Cosmo-politen ... Astro-politen ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

Schiff-fahrt ... Schiffbruch ... Sauer-topf ... Sauerbruch ...







