Samstag, 29 April 2023 | 17.119

Die Rechte der Menschen und ... die Widersprüche des so genannten Bundeskanzlers

Olaf Scholz will Deutschland jetzt modernisieren … und zwar mit Tempo ...

was zumindest widersprüchlich wenn nicht paradox ist …



denn allgemein heißt es bekanntlich ‘in der Ruhe liegt die Kraft’ …

um nicht zu sagen die Energie … ganz unabhängig und klimaneutral ...



und ganz speziell reden seine Minister wmd fast nur von Tempo-limits …

und sonstigen hirnverbrannten Vorschlägen …



mit denen man jeden auch nur andeutungsweise vorhandenen Ansatz zum Fortschritt ...

aushebeln und ausbremsen … verhindern und beseitigen kann …



in der Fahrschule lernte man früher … man muß einen Berg so (vorsichtig) runterfahren …

wie man ihn raufgefahren ist …



aber … Fahrschulen gibts ja heute nicht mehr … die haben aufgegeben …

Führerschein (?) … kann man kaufen … wozu als ‘machen’ …



Berlin / Deutschland / Europa / der Welt … fehlt bekanntlich (!!!) nichts mehr als Führung ...

aber niemand stört sich daran …



daß an den Schalthebeln der Macht lauter Leute sitzen …

die nicht mal das 'Kleine 1 mal 1' der Politik beherrschen ..



geschweige führen könnten … aber völlig besoffen von was auch immer …

fahren … und dann auch noch Tempo machen bzw Gas geben … wir ham's ja ...



*



