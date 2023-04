Freitag, 28 April 2023 | 17.118

Die Rechte der Mmenschen und ...

das Große Vergessen ...

die Alzheimer-Patienten … also die an der Vergeßlichkeit leiden …

bzw ob und oder in wie weit sie daran leiden … auch das ist noch nicht hinreichend erforscht ...



aber sie 'werden' jedenfalls nicht vergessen … zum Beispiel nicht von der Apotheken Umschau …

oder von der Psychologin Dr. Sarah Straub … die sich gerade mit dem Thema beschäftigen …



und da wird unter anderem geraten … ‘Gehen Sie offen mit der Demenz um’ …

auf die Politik übertragen würde das heißen … ‘Gehen Sie offen mit Ihren Politikern um’ ...



aber daran sieht man eben den Unterschied … Patienten lassen sich helfen und steuern …

Politiker dagegen nicht … obwohl doch laut Verfassung das Volk (!) herrscht …



Politiker sind Leute … die hartnäckig immer wieder die Tupperdose auf den Herd stellen ...

die völlig verwirrt nach Moskau oder Peking fahren und nicht merken … wie sinnlos das ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







