Donnerstag, 27 April 2023 | 17.117

Die Rechte der Menschen ... ein pro sit der Vergeßlichlkeit ...

dank Alkohol und Cannabis und sonstigen Drogen ...









apropos pro sit … das heißt ja … es möge nutzen …

und die Frau Kanzlerin hatte geschworen …



dem Volk nicht nur zu dienen bzw eben zu nutzen …

sondern vor allem auch seinen Nutzen zu mehren …



geradezu fieberhaft … um im Bild zu bleiben … wird nach Medikamenten geforscht ...

mit denen man dieser Vergeßlichkeit Herr werden könnte …



grad sieht es wieder mal so aus … als sei zumindest im Hinblick auf die Patienten ...

zwar noch nicht das Allheilmittel aber doch ein Durchbruch gelungen ...



bliebe noch die Spezies der Politker … und auch hier sieht es nach wie vor so aus …

als würde da kein Medikament helfen …



sondern einzig und allein ... daß man ihnen mal ordentlich in den Arsch tritt …

bzw bei den Politikerinnen … wie das Volk sagt … daß sie mal ordentlich durchgefickt werden



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Migrant- ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

dilettantisch ... geisteskrank ... kriminell ... Mauer ...







