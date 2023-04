Mittwoch, 26 April 2023 | 17.116

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Alzheimer ...





wo ist denn jetzt bloß der Hausschlüssel oder der Autoschlüssel …

wo ist überhaupt das Auto das ich doch vorhin vor dem Restaurant geparkt habe …



welches Passwort habe ich für welchen Vorgang …

und wie heißt der Mann der auf mich zukommt und mich gleich begrüßen wird ...



Alzheimer und das Große Vergessen … 1.2 Millionen Menschen … Tendenz zunehmend ….

Menschen die ihren Geist aufgegeben haben … deren Hirn aber noch funktioniert …



man denkt … die Rede ist von Patientinnen und Patienten …

das vielleicht auch … aber es sind Politikerinnen und Politiker ...



die nicht vergessen … vor allem an sich selbst zu denken …

ihre verfassungsmäßigen Aufgaben aber vergessen als hätten sie nie davon gehört ...



und last but not least … auch diese Species vermehrt sich auf wundersame Weise …

man sehe nur mal … wie oft am Kanzleramt zu und an bzw neu gebaut wird .



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... Kanada ... Grönland ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Merkel und Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen