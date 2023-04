Dienstag, 25 April 2023 | 17.115

Die Rechte der Menschen ...

das Unrecht das ihnen geschieht ...

Glück oder Unglück ... selbst das ist Ansichtssache ...

da ist ... zum Beispiel ... vom Mißbrauch der Kinder die Rede ...



in der Kirche ... zum Beispiel ... und so ... und das wird dann natürlich verboten ...

obwohl das an sich reine Natur ist ...



wenn nicht gar bestraft ...

von Leuten die selbst keinerlei Kultur haben ...



daß eine einzige Bundeskanzlerin wie ein Gockel auf dem Hühnerhof (...) ...

ein ganzes Volk mißbraucht ... 80 Millionen Mernschen ... inclusive Kinder ...



für ihre schwachsinnige kriminelle so genannte Politik ...

stört dagegen offensichtlich niemanden ...



im Gegenteil ... die kriegt dafür einen der höchsten Orden ...

von dem der genau so verantwortlich ist ...



wenn nicht doch noch mehr !!! ...

und den höchsten aller Orden hat ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

die mehr oder weniger neben einander herleben ... wenn sie nicht über einander herfallen ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Entwürdigung und Vergewaltigung ...







