Montag, 24 April 2023 | 17.114

Die Rechte der Menschen und ...

die Waffen / die Munition mit denen sie beseitigt werden ...

eine Milliarde Euro werden gerade wieder bewilligt ….

für Munition … die in der Ukraine zum Teil völlig sinnlos verschossen wird …



zu einem anderen aber wesentlicheren Teil um irreparable und irreversible Schäden / Verletzungen

Zerstörungen / Verluste / Vernichtung / Beseitigung zu verursachen ...



es gibt bekanntlich mehrere Wege der Menschheit den Garaus zu machen …

einer der Wege ist …



alle Menschen durch Waffen und Gifte etc einfach umzubringen …

soll in den besten Familien vorkommen …



ein anderer absehbarer Weg ist die Geburtenkontrolle derart auszudehnen …

daß Menschen schon gar nicht mehr geboren werden … s. Familien sterben einfach aus ...



ein dritter Weg ist schließlich der des dahin- bzw sich ein-schleichenden Todes …

ein Spezialist ist bekanntlich jemand der viel von wenig weiß …



je weiter er sich spezialisiert … um nicht zu sagen operiert …

desto mehr weiß er von immer weniger … bis er eines unschönen Tages alles von Nichts weiß ...



so … ungefähr … ist das auch mit der Künstlichen Intelligenz …

je mehr der Mensch … bzw diejenigen Potentaten und Politiker die sich dafür halten ...



die Natürliche Intelligenz durch Künstliche Intelligenz ersetzt ...

desto mehr wird natürlich das Künstliche Handeln auch die Entscheidungen treffen …



das ist ja alles unwiderruflich so vorprogrammiert …

die Künstliches Intelligenz läßt sich da irgend wann nicht mehr reinreden …



Menschen dürfen dann … soweit es sie noch gibt …

nur noch die Teller der Maschinen waschen … ohne Aufstiegsmöglichkeiten ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden bis 30 Juni 2023 ..



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







