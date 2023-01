Sonntag, 29 Januar 2023 | 04.029

ante scriptum ...

sagen wir's mal so ...

eine Welt … die offensichtlich von völlig ungebildeten geschweige qualifizierten ...

von völlig unzivilisierten geschweige kultivierten Affen regiert wird …



die offensichtlich dezidiert bös-willig soweit nicht offen kriminell sind ...

die Menschen (!!!) die sich …



teils mit den ihnen verbliebenen Kräften / Mitteln / Möglichkeiten dagegen wehren …

teils geistig seelisch körperlich gar nicht (mehr) in der Lage sind sich zu wehren ...



verhaften und bestrafen … foltern und verletzen ... mißhandeln und mißbrauchen …

töten oder in die Verzweiflung / in den Tod treiben ...



eine Welt … in der ich in meiner Wohnung von so genannten Staatsdienern …

regelrecht überfallen und beraubt werde ...



eine Welt … in der der größte Teil der Menschheit wie der größte Teil der Tiere tagtäglich

permanent und ständig wachsam ums nackte Überleben kämpfen muß ...



ist objektiv keine menschen-würdige … keine menschenlebens-werte Welt ...

weit unter dem Niveau der eingangs erwähnten (Menschen)Affen …



bzw … um es mit ‘Frau Merkel’ zu sagen …

wenn ich mich für diese Einschätzung evtl entschuldigen muß ‘dann ist das nicht mein Land’ ...







