Sonntag, 26 Februar 2023 | 08.057

Das Verfassungsgericht als Gottesgeschenk ... von Gnaden der Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

jetzt soll also wieder mal der so genannte Soziale Dialog gefördert und erweitert …

und an die sich wandelnde Arbeitswelt bzw den Arbeitsmarkt angepaßt werden ...



wie gesagt … der Dialog (zwischen den Sozialpartnern) soll gefördert werden ...

und das ist wieder genau so … wie sich das kleine Fritzchen …



also sozialistische so genannte Politiker die große Politik vorstellen ...

für einen starken Dialog brauche es starke Sozialpartner …



Tarifverhandlungen sind und bleiben nun mal Verhandlungen zwischen ‘ungleichen’ Partnern

es nützt also nichts 'beide' Partner zu fördern … sondern der schwächere muß gestärkt werden



bzw der stärkere muß verpflichtet werden … die Interessen des Schwächeren zu wahren …

und das geht nur mit Dritter Gewalt und nicht über zweiseitigem Dialog ...







