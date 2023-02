Samstag, 25 Februar 2023 | 08.056

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin ...

seit Menschengedenken haben die bessergestellten Bürger versucht ...

ihren Kindern die bestmögliche Erziehung und Bildung zu vermitteln …



während die anderen Bürger … also das so gemeine Volk … aus-gebildet wurde …

um in Handwerk und Landwirtschaft dem ‘Staat’ (...) hinreichend und billig ‘dienen’ zu können …



die Zeiten haben sich geändert … diese Prinzipien allerdings nicht …

der moderne Bürger wird in der Digitalisierung erzogen und gebildet …



und da werden auch die letzten Reserven noch mobilisiert …

inclusive der mehr oder weniger Behinderten / dressierter Affen / intelligenter Roboter …



vor allem wird das Volk nicht in Demokratie oder im Recht gebildet …

so daß es sich gegen das Bundesverfassungsgericht nicht wehren kann ...







