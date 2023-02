Samstag, 25 Februar 2023 | 08.056

Die Würde des Menschen und seine Ehre ... und die Afrika-Strategie der Bundesregierung

früher … als die Welt noch halbwegs in Ordnung war …

und der grüne Wind die Schiffe über das blaue Meer trieb ...



galt immer der Spruch … Handel bringt Wandel ...

das hat in der Endphase die Spanier und Portugiesen zwar nicht daran gehindert .



auch den Krieg in ferne Länder zu bringen ...

und außer der Kartoffel auch unermeßliche Schätze nach Europa …



aber im Prinzip blieb das so … erst die Bundesregierung unter Olaf Scholz ...

will dieses Prinzip umkehren und den Wandel der Wirtschaft direkt nach Afrika bringen



damit in der Folge davon dann der Handel blüht … und natürlich …

wie könnte es anders sein … der deutsche Rechtsstaat bzw die Gerechtigkeit ...







