Samstag, 25 Februar 2023 | 08.056

Die Rechte der Menschen ...

jetzt haben wir also the so called Swedisch Council Presidency ...

die die Europäische Union sicherer / grüner / freier machen will ...



woraus erkennbar ist … daß zumindest den Schweden …

die Europäische Union nicht sicher genug / nicht grün genug / nicht frei genug ist ...



nun gibt es die Europäische Union ja schon eine ganze Weile ...

und die Bürger fragen sich … was haben die eigentlich die ganze Zeit gemacht ???



die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Teilstaaten mit also 16 Präsidenten wmd …

und da ist keiner … der sein Land im Griff hat … geschweige den gesamten Staat …



die Europäische Union besteht aus fast der doppelten Zahl von Teilstaaten …

ganz zu schweigen von den De-tail-staaten … geopolitische Bedeutung also gleich Null ...







