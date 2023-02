Freitag, 24 Februar 2023 | 08.055

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter und ...

justice challenges ...

vielleicht liegt es ja daran … das Bundesverfassungsgericht kennt keine Herausforderungen …

es arbeitet sich einfach ab … an teilweise völlig idiotischen Gesetzen …



die den Blick auf das Recht verstellen … den Blick ins Weite … in die Zukunft …

also dahin … wohin sich das Recht … das im Gegensatz zum Gesetz ja dynamisch ist …



teils (von) selbst entwickelt … teils verfassungsauftragsgemäß entwickelt werden soll …

teils durch internationale Vorgaben und Beigaben entwickelt wird …



es arbeitet sich ab … und verschwendet seine Kraft … die ja eine Gewalt sein soll ..

wie die sprichwörtlichen Perlen die man vor die Säue wirft ...



statt das Recht … diese Perle der Zivilisation und der Kultur …

zu achten und zu schützen und als Welterbe zu bewahren ...







