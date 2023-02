Freitag, 24 Februar 2023 | 08.055

Die Würde des Menschen ... und die Wohnungswirtschaft ...

zur Würde des Menschen gehört … daß er eine Wohnung hat … my home is my castle …

Heimal / Rückzugsort / Zuflucht

...

obwohl das auch in diesem unserem Rechtsstaat nur bedingt gilt ...

denn die Polizei kommt … wie ich grad erst wieder selbst erfahren habe …



in jede Wohnung rein … ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen …

Kriminelle eben …



eine Wohnung 'haben' hängt davon ab eine Wohnunn zu 'bekommen' …

das ist also wie mit dem Recht …



mit dem Unterschied … Wohnungen kann man bauen …

es sei denn …



es ist zu wenig Geld da … oder Material … oder Fachkräfte …

oder zuviel … Zinsen … Bürokratie unten … Schwachsinn ganz oben ......



in der freien Wirtschaft … also da wo das Geld unter sich ist … regelt das ‘der Markt’ …

in der sozialen Wirtschaft … also da wo der Schwachsinn ‘zu Hause’ ist … niemand ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen