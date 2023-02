Donnerstag, 23 Februar 2023 | 08.054

Das Verfassungsgericht der Pausenclownkanzlerin ...

es liegt in der Natur der Sache … daß die Parteistrategen versuchen …

in ihren Wahlprogrammen möglichst keine erwünschte Wählergruppe auszulassen …



so gibt es praktisch kein Wahlprogramm … das nicht den Vaterschaftsurlaub enthält ...

als Sonderurlaub nach der Geburt eines Kindes ...



womit möglicherweise sogar weniger die Väter wirklich angesprochen werden …

als vielmehr die Mütter daran interessiert sind den Vater an ihrer Seite zu haben …



so schön solche Forderungen im Grunde genommen auch sind … darf nicht übersehen werden .

daß die Verfassung selbst an sich andere Prioritäten für das politische Handeln setzt ...



danach soll die Politik nicht nur den eigenen Interessen des Volkes dienen … sondern vor allem

den Nutzen des Volkes mehren … darum hat sich aber bisher noch keine Regierung gekümmert







