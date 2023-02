Donnerstag, 23 Februar 2023 | 08.054

Die Würde des Menschen ...

in China und im Iran haben die Proteste gegen die Regierung eine Dimension erreicht ...

an der die Machthaber nicht mehr vorbeikommen ...



und die Protestierenden nun nicht mehr einfach so niederknüppeln …

einsperren oder gar wegsperren können ...



nach Lage der Dinge wird sich eine ähnlich Entwicklung ...

auch in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland ergeben ...



adäquates politisches Handeln bezüglich der anstehenden Probleme ist ‘eine’ Sache ...

und professionelles Verhalten gegenüber den Protestieren eine andere …



wenn die Regierenden endlich verfassungsgemäße Politik machen würden …

bräuchten sie sich nicht von den Protestierenden vor sich hertreiben zu lassen ...







