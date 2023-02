Donnerstag, 23 Februar 2023 | 08.054

Die Rechte der Menschen ...

jetzt macht also das Wort von der Zeitenwende die Runde …

aber niemand will das wahrhaben ...



daß das im Kern der Sache nicht ein Adjustment / eine Anpassung …

an veränderte äußere Rahmenbedingungen ist …



sondern gewissermaßen umgekehrt … eine Herausforderung an das innere Geschehen …

an Professionalisierung des politischen Handelns und Verhaltens ...



an den Ausgleich der Defizite an verfassungsgemäßer Politik …

an die Herstellung einer leistungsfähigen Rampe für den Start in die Zukunft …



die Zeit hat sich doch nicht wirklich gewendet sondern wendet sich allenfalls mit Grausen

um sich nicht selbst auf dem Weg in die Zukunft zu blockieren







