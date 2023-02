Mittwoch, 22 Februar 2023 | 08.053

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin ...

grundsätzlich wird das Volk auch in der Demokratie re-giert ...

was zu trennen ist davon daß es in der Demokratie ‘herrscht’ …



aber es soll natürlich von verfassungsmäßigen Organen regiert werden ...

und genau das ist bei uns eben nicht der Fall …



de facto wird das Volk / das Öffentliche Leben / die Gesellschaft …

regiert und vor allem kontrolliert auf Schritt und Tritt und praktisch in jeder Sekunde …



von ein paar unendlich Reichen … die an den Hebeln dieser Kontrollen sitzen ...

völlig unbehelligt und fern von jeglicher Politischen Verantwortung …



weil vor allem die Berufspolitiker gar nicht verstehen was da eigentlich abläuft ...

und speziell das Bundesverfassungsgericht Lichtjahre entfernt ist von seinen Pflichten







