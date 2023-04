Samstag, 22 April 2023 | 16.112

Die Rechte der Menschen und ...

die Fragen an Radio Eriwan ...

gibt es einen Unterschied zwischen dem Tschad … also dem Land in der Sahelzone …

im Übergang von der Wüste zur Savanne … gelegentlich von Dürre-Katastrophen heimgesucht



und der Bundesrrepublik Deutschland … dem Land in Putins Bedrohungszone ...

also dem Land mit Politikern im Übergang vom Affen zum Menschen mit Bildungs-Katastrophen



im Prinzip ja … aber dem Volk wird darüber soviel Sand in die Augen gestreut …

daß in der Wüste bald der Sand knapp wird …



da wird zum Beispiel beklagt … daß der Tschad von Armut und Korruption geprägt sei …

aber niemand beklagt … außer vielleicht im Tschad … daß das doch in Deutschland genau so ist ...



im Gegenteil … im Tschad haben die Bürger die begründete Hoffnung …

daß doach mal wieder halbwegs vernünftige Leute an die Regierung kommen …



in Deutschland ist eine solche Entwicklung institutionell verhindert …

hier kommen nur regelbasierte Idioten in die wichtigsten Regierungsämter …



und das ist schlimmer … weil es nachhaltig ist … als wenn wenn jemand …

immer nur aus dem Bauch heraus nach einem Machtinstinkt entscheidet ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verwahrlosung und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen