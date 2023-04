Freitag, 21 April 2023 | 16.111

Die Rechte der Menschen und ...

die Wunder dieser Welt ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß alles dauernd wächst …

wichtigste Beispiele sind die Weltbevölkerung / die Weltkrankheiten / der Weltreichtum …



trotzdem gibt es Leute die hartnäckig nach wie vor behaupten …

es gäbe kein un-endliches Wachstum … wenn das Lebensprinzip an sich die Endlichkeit sei …



möglicherweise hilft hier wie so oft Jesus Christus weiter …

der die Wunder dieser Welt mal mit folgendem Beispiel erklärt hat …



sehet die Vögel unter dem Himmel … sie säen nicht / sie ernten nicht …

sie jagen nicht / sie sammeln nicht … - und unser himmlicher Vater ernährt sie doch ...



so … ungefähr … ist das auch mit der Wirtschaft / der Politik / den Medien etc ...

ein Wechsel zwischen mutwilliger Zerstörung und vermehrtem Wiederaufbau ...



es ist völlig unsinnig und nutzlos … was da an Anstrengung und Arbeit geleistet wird …

erinnert an den legendären Sisyphos … und trotzdem funktioniert das alles … irgend wie ...



man könnte natürlich auch sagen ... Wechsel zwischen Tod und Auferstehung ...

dann macht das doch irgend wie Sinn ... wir nähern uns der Göttlichen Weisheit ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







