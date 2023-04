Donnerstag, 20 April 2023 | 16.110

Die Rechte der Menschen auf Klima bzw Temperaturerhöhungsbegrenzung

das ist so ähnlich wie Geschwindigkeitsbegrenzung ......

nach wie vor will man also die Erhöhung der Temperatur auf diese 1.5 Grad begrenzen …

wann begreift denn mal jemand daß das praktisch gar nicht geht …



selbst wenn es theoretisch rein denk-technisch-rechnerisch möglich erscheinen würde …

weil die Situation als solche sich doch laufend verändert und leidet …



und bereits jetzt irreversible Veränderungen Schäden Verletzungen Verluste eingetreten sind

die mit einem statischen Arbeitsprogramm logischerweise nicht zu korrigieren sind ...



dazu kommt … abgesehen davon daß sich bekanntlich niemand …

an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält …



daß diese 1.5 ungefähr dasselbe bedeuten wie … bloß gewissermaßen umgekehrt …

daß jemand einen Schnaps nach dem anderen trinkt …



und ständig rumposaunt … keine Angst … ich bin noch vollfahrtüchtig ...

denn ich werde meinen Pro/mille-Gehalt auf 1.5 begrenzen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Migrant-chaos ...







