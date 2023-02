Dienstag, 21 Februar 2023 | 08.052

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter

es ist schon klar … die größten Dilettanten und Versager sitzen seit Jahren … seit Jahrzehnten …

im Kanzleramt / in den Staatskanzleien bzw den Ministerien und den Parlamenten ...



aber es gibt eben noch die allergrößten Dilettanten und Versager …

und die sitzen vor allem im Bundesverfassungsgericht …



die sich … abgesehen von ein paar Einzelfällen einen Dreck scheren …

um Menschenrechte und Menschenwürde … um die verfassungsmäßige Ordnung …



wozu steht das alles in unserer Verfassung … das Streben nach einer halbwegs sinnvollen

menschlichen Gemeinschaft in Gerechtigkeit / Frieden / Freiheit in der Welt ...



wenn sich die an sich größte und stärkste und wichtigste Gewalt im Staate ...

nicht mal dafür interessiert geschweige was tut / entsprechend handelt / sich verhält ???







