Dienstag, 21 Februar 2023 | 08.052

Die Würde des Menschen ...

die Würde des Menschen ist … unantastbar …

nicht zuletzt angesichts des Ukra-ine Krieges und anderer unsäglicher Greueltaten



muß man jedoch fragen … was soll eigentlich der Quatsch ...

das ist doch nicht mehr als ein so genannter frommer Wunsch …



bzw man muß fragen … will die Verfassung damit der Bibel Konkurrenz machen …

und gewissermaßen die bessere Bibel sein ...



die Verfassung richtet sich schließlich nicht an ‘die Menschen’ ihrer Würde wegen …

sondern an diejenigen … die diese Würde achten und schützen sollen … an Politiker …



und was nützt das dann … wenn das geistige Niveau dieser so genannten (Berufs)Politiker …

noch unter dem Niveau von halbwegs dressierten Affen liegt ...







