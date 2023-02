Dienstag, 21 Februar 2023 | 08.052

Die Rechte der Menschen ...

das wichtigste Recht der Menschen ist doch an sich das Recht …

halbwegs sinnvoll und vernünftig regiert zu werden ...



genau davon ist aber weit und breit nichts zu sehen und zu spüren …

ganz abgesehen davon … daß Rechte für sich gesehen gar nichts nützen …



weil sie ja immer erst eingeklagt werden müssen und selbst wenn man

so einen Prozeß gewinnt … die Brühe oder teurer kommt als die Brocken ...



man könnte also praktisch den Vergleich mit dem schwächsten Glied der Kette anstellen …

das heißt … das Recht nützt eigentlich gar nichts …



weil es sich in einem Umfeld befindet … in dem andere Kriterien vor-herrschen ...

nach dem Prinzip … ‘was’ Recht ist … bestimmen immer noch WIR … oder gar ICH ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen