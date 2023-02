Freitag, 17 Februar 2023 | 07.048

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochte ...

die Zustände und Entwicklungen in diesem unserem Staate sind geprägt ..

vom Dilettantismus / vom völligen Versagen der verantwortlichen Politiker …



daran gibt es zwar viel Kritik … nützt aber nichts … weil paradoxerweise diejenigen …

die die Verantwortung ‘tragen’ sollen … die Macht haben sie nicht nur fallen zu lassen …



sondern das auch mit allerlei Täuschungstricks zu vernebeln / zu vertuschen / davon abzulenken …

unter Hinweis auf noch größere Probleme … wie bei der Ablösung von Krediten …



die Kritik an ihrer Politik kontert die Regierung beispielsweise mit angeblichen Aktivitäten zum Schutz

kritischer Infrastrukturen und zählt ebenso ungeniert wie geisteskrank auf was alles dazu gehört



Abwasser Bankwesen Energie Finanzmarkt Gesundheit Lebensmittel Trinkwasser Verkehr Weltraum und last but not least natürlich die Digitale Infrastruktur und die Öffentliche Verwaltung als solche ...







