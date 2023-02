Freitag, 17 Februar 2023 | 07.048

Die Würde des Menschen ...

eine Kette ist bekanntlich so stark wie das schwächste Glied dieser Kette …

das ist an sich eine Tatsache … die unbestritten ist …



und mit der man auch berechenbar agieren und re-agieren und vor allem auch regieren könnte

wenn da nicht diejenigen wären … die glauben …



wenn man jetzt das schwächste Glied rausnimmt … bekäme man eine stärkere Kette …

was natürlich theoretisch stimmt … aber das Problem doch nicht löst ...



denn dieses schwächste Glied bleibt ja Teil des gesamten Umfelds … und wiegt dort als Problem

schwerer als wenn es Teil der Kette bliebe …



es ist also höchste Zeit … daß nach dem Lieferkettengesetz auch Fortschritte erzielt werden

bei der Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention bzw Schwachstellen in anderen Ketten







