Donnerstag, 16 Februar 2023 | 07.047

Die Würde des Menschen ...

laut Verfassung ist Deutschland eine Bundesrepublik für Bundesbürger ...

zunehmend können solche Bundesbürger die verfassungsmäßigen Strukturen …



aber nicht erkennen und streben deshalb eine Reichsrepublik an …

für Reichsbürger ...



nun gibt es in einem Staat natürlich nicht nur die Bürger …

sondern auch die Regierenden …



nach Lage der Dinge haben aktuell die Regierenden der Bundesbürger

die Macht und die Mittel in der Hand … um die Reichsbürger zu verfolgen …



es sieht aber ganz so aus … als könnte sich das von heute auf morgen umkehren ...

wenn die Bundesregierenden weiter die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen ...







